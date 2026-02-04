NERSANT lança inquérito para apurar danos causados pela depressão Kristin na região

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém/Câmara de Comércio e Indústria lançou um inquérito online para apurar os danos provocados pela depressão Kristin no tecido empresarial de Almeirim e de toda a região. A iniciativa visa identificar e quantificar os prejuízos sofridos pelas empresas afetadas, de forma a sustentar uma intervenção institucional junto das entidades competentes.

De acordo com a associação empresarial, o levantamento permitirá avaliar com rigor o impacto económico do fenómeno meteorológico, reunindo dados essenciais para a fundamentação de eventuais medidas extraordinárias de apoio à recuperação das empresas. A informação recolhida servirá de base à atuação da NERSANT na defesa dos interesses do setor empresarial regional.

No âmbito do inquérito, as empresas são convidadas a indicar a localização da atividade afetada, descrever os danos registados, estimar o valor dos prejuízos e fornecer contactos. O objetivo é construir um retrato fiel da situação vivida na região na sequência da depressão Kristin.

A NERSANT destaca a importância da participação das empresas, sublinhando que quanto maior for o número de respostas, mais robusta será a representação das necessidades reais junto das entidades públicas responsáveis pelos apoios.

O inquérito está disponível online e destina-se a todas as empresas do distrito de Santarém que tenham sido afetadas.

Paralelamente, a associação está a prestar apoio técnico gratuito às empresas impactadas, através de um canal específico criado para o efeito. No portal encontram-se já reunidas informações sobre as medidas de apoio disponibilizadas pelo Governo.