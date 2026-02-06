Condições climatéricas provocam adiamentos no futebol local

Imprimir

A União Futebol Clube de Almeirim (UFCA) anunciou o cancelamento de todos os treinos previstos para esta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir na região.

Além disso, a Associação de Futebol de Santarém anunciou o adiamento de todos os jogos distritais previstos para este fim de semana, dias 7 e 8 de fevereiro. O UFCA prevê retomar a atividade normal na segunda-feira, dia 9, mantendo os sócios e atletas informados sobre quaisquer desenvolvimentos. Um novo ponto de situação será divulgado no domingo, dia 8, ao final do dia.

Na mesma situação, o jogo das meias-finais da Taça Fundação Inatel, em que a equipa ADCR Paço dos Negros iria entrar em campo no sábado, dia 7, foi igualmente adiado. A nova data para esta partida será divulgada nos próximos dias.

Pelas mesmas razões, o jogo da 18.ª jornada do Campeonato Distrital, entre a AD Fazendense e a AR Porto Alto, também foi adiado. A nova data para esta partida será divulgada assim que possível.