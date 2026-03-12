Shopping cart

Desporto

Juvenis do União de Almeirim na fase de apuramento de campeão após campanha quase perfeita

Por: Daniel Cepa 12 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A equipa de juvenis do União Futebol Clube de Almeirim garantiu a presença na fase de apuramento de campeão do Campeonato Distrital da II Divisão, após uma prestação praticamente irrepreensível na primeira fase da competição.

A formação de Almeirim terminou esta etapa com um registo impressionante: 17 vitórias e apenas um empate em 18 jogos, somando 76 golos marcados e apenas 12 sofridos. O desempenho da equipa permitiu alcançar 72 pontos e seguir para a fase decisiva do campeonato.

Na fase de apuramento de campeão, o União de Almeirim terá pela frente outras cinco equipas: EFC Ouriquense, União FCI Tomar, EF Concelho de Alcanena, Tramagal Sport União e GDR Sardoal Os Lagartos.

O primeiro jogo desta nova fase está marcado para o próximo domingo, dia 15 de março, com a equipa de Almeirim a deslocar-se ao terreno do Tramagal Sport União, numa partida agendada para as 10h00.

Já o primeiro encontro em casa será disputado no dia 22 de março, no Estádio Dom Manuel de Mello, frente à EF Concelho de Alcanena, às 11h00, numa partida em que o clube espera contar com o apoio dos adeptos para continuar a campanha de sucesso na luta pelo título distrital.

