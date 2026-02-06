Depressão Marta traz chuva forte e vento intenso: Almeirim sob aviso laranja

Imprimir

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso laranja no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, entre as 6h00 e as 12h00, devido à passagem da depressão Marta, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A partir das 13h00 e até às 18h00, o nível de alerta desce para aviso amarelo, mantendo-se, no entanto, condições meteorológicas adversas.

De acordo com o IPMA, prevê-se chuva persistente e por vezes forte, acompanhada de vento intenso de sudoeste, com rajadas que poderão atingir 75 km/h, podendo chegar aos 100 km/h nas zonas mais elevadas. As temperaturas deverão oscilar entre 6 e 16 graus ao longo do fim de semana.

Face a este cenário, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um conjunto de recomendações à população, apelando à adoção de comportamentos preventivos. Entre as principais orientações, destacam-se evitar deslocações desnecessárias e não atravessar zonas inundadas, nem a pé nem de automóvel.

A Proteção Civil aconselha ainda a retirada ou fixação de estruturas soltas ou outros objetos suscetíveis de serem arrastados pelo vento, e recomenda uma condução prudente, especialmente em zonas sujeitas a lençóis de água, queda de ramos ou outros detritos na via. A população deve manter-se atenta às atualizações meteorológicas e aos avisos das autoridades.