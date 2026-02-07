Shopping cart

  Ana Tomaz faz a estreia na equipa principal do Sporting e tem impacto no resultado
Desporto

Ana Tomaz faz a estreia na equipa principal do Sporting e tem impacto no resultado

Por: Redação 07 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura


A Ana Tomaz estreou-se esta sexta-feira, dia 6 fevereiro, pela equipa principal do Sporting no jogo com o Damiense.

A atleta do concelho foi chamada a treinar durante a semana e foi convocada para este jogo da jornada 11 da Liga Bpi. Ana Tomaz entrou aos 72 minutos com o nº 98 nas costas.

“Mais um sonho concretizado. Dia que nunca vou conseguir apagar da memória”, sintetizou a jogadora com uma mensagem nas redes sociais.

O Sporting ganhou 3-0 , e Ana Tomaz influenciou positivamente o resultado sofrendo o penálti para o terceiro golo.

almeirimana tomazdesportosporting
almeirimana tomazdesportosporting

