Ana Tomaz faz a estreia na equipa principal do Sporting e tem impacto no resultado

A Ana Tomaz estreou-se esta sexta-feira, dia 6 fevereiro, pela equipa principal do Sporting no jogo com o Damiense.



A atleta do concelho foi chamada a treinar durante a semana e foi convocada para este jogo da jornada 11 da Liga Bpi. Ana Tomaz entrou aos 72 minutos com o nº 98 nas costas.



“Mais um sonho concretizado. Dia que nunca vou conseguir apagar da memória”, sintetizou a jogadora com uma mensagem nas redes sociais.



O Sporting ganhou 3-0 , e Ana Tomaz influenciou positivamente o resultado sofrendo o penálti para o terceiro golo.