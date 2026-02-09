Shopping cart

Sociedade

Condutor ignora barreiras na EN114 à entrada de Almeirim

Por: Daniel Cepa 09 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O condutor de um veículo ligeiro de passageiros colidiu com as barreiras que impedem a passagem do trânsito na EN114, entre Almeirim e Santarém, na madrugada desta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, em Almeirim.

A viatura não respeitou a proibição de circulação, provocando danos no gradeamento e arrastando vários metros um dos blocos de betão que se encontram no local.

Após o embate, o condutor abandonou o veículo num terreno junto às bombas de combustível da Galp. A GNR esteve no local e já terá identificado o condutor da viatura.

A EN114 entre Almeirim e Santarém está submersa pelas águas do rio Tejo e encontra-se encerrada ao trânsito desde a madrugada de sexta-feira, dia 6 de fevereiro.

Etiquetas Relacionadas:
barreirascheiacolisãoen114

