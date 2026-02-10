Diogo Peseiro escapa a acidente ferroviário que provocou 45 mortos e 150 feridos em Espanha

Imprimir

Diogo Peseiro, matador de toiros natural de Almeirim, esteve muito perto de viajar num dos comboios envolvidos no trágico acidente ferroviário que provocou 45 mortos e cerca de 150 feridos, em Adamuz, na província espanhola de Córdoba.

No dia 17 de janeiro, à noite, Diogo Peseiro participou na 43.ª edição da Corrida Urbana Internacional de San Antón, em Jaén, e tinha previsto regressar à zona onde vive de comboio. Aproveitou a deslocação para deixar o carro na oficina para revisão. Como o trabalho não ficou concluído a tempo, chegou a ponderar fazer a viagem de comboio, tendo mesmo iniciado o processo de compra do bilhete de Córdoba para Madrid.

No entanto, à última hora, o moço de espadas do matador emprestou-lhe o carro, permitindo-lhe seguir viagem por estrada e evitar, assim, o comboio que viria a estar envolvido no acidente.

O sinistro ocorreu na tarde de domingo, 18 de janeiro, quando dois comboios de alta velocidade descarrilaram e colidiram em Adamuz. Um dos comboios, da operadora Iryo, fazia a ligação Málaga–Madrid com cerca de 300 passageiros a bordo. O outro, um Alvia da Renfe, seguia de Madrid para Huelva, transportando 184 pessoas.

Segundo as autoridades andaluzas, várias carruagens do comboio da Iryo saíram da linha e invadiram a via contrária, embatendo no Alvia que circulava em sentido oposto. Com o impacto, as duas primeiras carruagens do Alvia caíram por um talude com cerca de quatro metros, dificultando o acesso das equipas de socorro ao local.

O relatório preliminar da Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF) aponta como, hipótese principal, uma fratura no carril, que terá provocado o primeiro descarrilamento. Esta teoria terá agora de ser confirmada através de análises técnicas e cálculos detalhados.

Os investigadores encontraram marcas nas rodas do comboio da Iryo compatíveis com deformação no carril, bem como sinais semelhantes em rodas de outros comboios que circularam anteriormente na mesma zona. A CIAF sublinha que, quanto às causas da rutura, “nenhuma hipótese está excluída”.

O ministro dos Transportes considerou que a existência de um relatório preliminar com uma explicação plausível “traz alguma tranquilidade”, sublinhando que esta era também a tese mais provável para os técnicos, desde o início.

Diogo Peseiro nos Açores

O mais jovem matador de toiros português da atualidade, Diogo Peseiro, deverá regressar à Ilha de São Jorge, nos Açores, onde, em 2025, protagonizou uma tarde marcante com toiros do ganadeiro local Álvaro Amarante. Estão a decorrer contactos para que o cavaleiro volte a integrar o cartel das Festas de São Jorge, onde é esperado com grande entusiasmo pelos aficionados.