Sopa da Pedra Solidária aqueceu mais de 3.800 pessoas em sete cidades

Por: Inês Ribeiro 02 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A 2.ª edição da Sopa da Pedra Solidária, promovida pela Confraria Gastronómica de Almeirim, mobilizou confrarias, voluntários e parceiros de norte a sul do país. A iniciativa permitiu produzir e distribuir mais de 1.500 litros de sopa e apoiar mais de 3.800 pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

A iniciativa solidária chegou a sete cidades, num esforço coletivo que envolveu dezenas de entidades e demonstrou o impacto da cooperação entre o associativismo, o voluntariado e o apoio institucional e empresarial. A ação teve como principal objetivo levar alimento quente a quem mais precisa, reforçando valores como proximidade, partilha e responsabilidade social.

De acordo com a organização, o apoio dos patrocinadores e parceiros foi determinante para assegurar a qualidade, a logística e a dignidade de todo o processo, desde a preparação da sopa até à sua distribuição final. Para a Confraria Gastronómica de Almeirim, os resultados alcançados refletem mais do que números, representam um compromisso concreto com a comunidade e com causas sociais.

Em comunicado de agradecimento, o Grão-Confrade, Luís Manso, destacou o papel fundamental de todos os envolvidos e sublinhou que a solidariedade, quando partilhada, tem a capacidade de “aquecer corações e transformar vidas”.

A Confraria Gastronómica de Almeirim manifestou ainda a intenção de continuar a desenvolver iniciativas semelhantes no futuro e reforçou a convicção de que o trabalho em conjunto é essencial para gerar um impacto social positivo e duradouro.

