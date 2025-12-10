Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Sopa da Pedra coloca Almeirim em destaque no panorama gastronómico mundial
Sociedade

Sopa da Pedra coloca Almeirim em destaque no panorama gastronómico mundial

Por: Inês Ribeiro 10 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Sopa da Pedra, prato emblemático de Almeirim, foi distinguido pelo guia gastronómico TasteAtlas, que a incluiu na lista dos “100 Melhores Pratos do Mundo” divulgada na sexta-feira, dia 5 de dezembro. A iguaria conquistou o 100.º lugar entre centenas de especialidades avaliadas pelo guia internacional.

A tradição, o sabor único e a forte ligação cultural do prato à cidade de Almeirim pesaram na distinção. O Taste Atlas destacou ainda os melhores locais para provar a iguaria. O Toucinho, o Restaurante Tertúlia da Quinta e O Forno foram apontados como paragens obrigatórias para quem quer saborear uma Sopa da Pedra autêntica.

Esta nova distinção reforça o estatuto da Sopa da Pedra como um dos mais emblemáticos pratos da gastronomia portuguesa.

A nível nacional, outras especialidades portuguesas também foram reconhecidas pelo Taste Atlas, nomeadamente o leitão da Bairrada, a carne de porco à alentejana e o polvo à lagareiro, que se juntam também à Sopa da Pedra no lote de pratos portugueses reconhecidos internacionalmente.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimsopa da pedratasteatlas

Notícias relacionadas

Política

Câmara chama associações para reunião

BY-Redação 10 de Dezembro, 2025
Tauromaquia

João Salgueiro tem novo apoderado

BY-Redação 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Refeitórios escolares de Almeirim mantêm serviço de refeições durante as férias de Natal

BY-Inês Ribeiro 9 de Dezembro, 2025
Desporto

HC Os Tigres vence e aproxima-se do Benfica B na classificação

BY-Daniel Cepa 9 de Dezembro, 2025
Sociedade

Depressão Bram traz chuva forte e coloca concelho de Almeirim sob aviso amarelo

BY-Daniel Cepa 9 de Dezembro, 2025
Desporto

Taekwondo: Almeirim no campeonato europeu de Sub 21

BY-Redação 8 de Dezembro, 2025