Sopa da Pedra coloca Almeirim em destaque no panorama gastronómico mundial

Imprimir

A Sopa da Pedra, prato emblemático de Almeirim, foi distinguido pelo guia gastronómico TasteAtlas, que a incluiu na lista dos “100 Melhores Pratos do Mundo” divulgada na sexta-feira, dia 5 de dezembro. A iguaria conquistou o 100.º lugar entre centenas de especialidades avaliadas pelo guia internacional.

A tradição, o sabor único e a forte ligação cultural do prato à cidade de Almeirim pesaram na distinção. O Taste Atlas destacou ainda os melhores locais para provar a iguaria. O Toucinho, o Restaurante Tertúlia da Quinta e O Forno foram apontados como paragens obrigatórias para quem quer saborear uma Sopa da Pedra autêntica.

Esta nova distinção reforça o estatuto da Sopa da Pedra como um dos mais emblemáticos pratos da gastronomia portuguesa.

A nível nacional, outras especialidades portuguesas também foram reconhecidas pelo Taste Atlas, nomeadamente o leitão da Bairrada, a carne de porco à alentejana e o polvo à lagareiro, que se juntam também à Sopa da Pedra no lote de pratos portugueses reconhecidos internacionalmente.