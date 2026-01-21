Imprimir

A Confraria Gastronómica de Almeirim promove, no próximo dia 31 de janeiro, a segunda edição da Sopa da Pedra Solidária, uma iniciativa de âmbito nacional que alia a valorização das tradições gastronómicas portuguesas à solidariedade social, envolvendo confrarias e comunidades de norte a sul do país.

O evento decorre em simultâneo em sete cidades: Almeirim, Vila Nova de Gaia, Estarreja, Coimbra, Amadora, Évora e Portimão, e envolve várias confrarias ligadas à gastronomia tradicional portuguesa, num esforço conjunto que pretende unir a tradição à causa social.

De acordo com Luís Manso, Grão-Confrade da Confraria Gastronómica de Almeirim, a decisão de avançar com a segunda edição resulta do impacto alcançado no ano anterior. “O forte impacto social e comunitário da primeira edição demonstrou que a tradição gastronómica pode ser um poderoso instrumento de união e apoio social”, sublinha, acrescentando que o entusiasmo das confrarias parceiras, a adesão do voluntariado e a resposta positiva da população foram determinantes para dar continuidade ao projeto.

O balanço da edição anterior foi, nas palavras do responsável, “extremamente positivo”, tendo sido servidas cerca de 3.500 refeições, num processo que mobilizou confrarias, voluntários e parceiros locais. Nas próximas edições, o objetivo passa por reforçar o alcance e o impacto social da iniciativa, garantindo que um número crescente de instituições possa beneficiar desta ação solidária, sem perder a autenticidade e o valor simbólico da Sopa da Pedra de Almeirim.

Também este ano está prevista a confeção e distribuição de mais de 3.500 refeições, que serão encaminhadas para instituições de carácter social, como associações de apoio a famílias carenciadas, lares, centros comunitários e outras entidades que desenvolvem trabalho direto junto das populações mais vulneráveis.

A seleção das instituições é feita pelas confrarias parceiras, entre as quais a Confraria da Pedra, a Confraria do Cultivo do Arroz de Estarreja, a Confraria do Arroz Doce, a Confraria Gastronómica da Amadora, a Confraria Gastronómica do Alentejo e a Confraria dos Gastrónomos do Algarve, em articulação com a Confraria Gastronómica de Almeirim, promotora da iniciativa.

A coordenação de uma ação solidária em várias cidades, em simultâneo, representa um desafio logístico significativo. Luís Manso explica que todo o processo assenta num planeamento rigoroso e numa estreita articulação entre as confrarias, desde a preparação da confeção e dos ingredientes até à montagem dos kits de refeição, à mobilização de voluntários e ao cumprimento das normas de segurança alimentar. “Apesar da complexidade, o espírito de entreajuda e o trabalho em rede têm sido determinantes para o sucesso da iniciativa”, afirma.

A organização convida toda a comunidade a associar-se à Sopa da Pedra Solidária, uma iniciativa que celebra a tradição, promove a partilha e reforça o apoio social, numa ação que, como sublinham os promotores, aquece o corpo… e o coração.