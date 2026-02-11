Shopping cart

Sociedade

Trânsito condicionado na EN118 junto à Quinta da Alorna

Por: Daniel Cepa 11 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O trânsito na Estrada Nacional 118, na zona da Quinta da Alorna, em Almeirim, encontra-se a decorrer de forma alternada devido a trabalhos realizados pela Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a empresa responsável pela via, a circulação está a ser regulada no local para permitir a execução segura das intervenções, o que poderá provocar alguns constrangimentos e atrasos aos automobilistas.

A IP apela aos condutores para que reduzam a velocidade, respeitem a sinalização temporária e mantenham atenção redobrada durante a passagem pela zona intervencionada.


