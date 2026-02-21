Shopping cart

Sociedade

Motociclista morre em colisão na EN118 na Azeitada

Por: Daniel Cepa 21 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Um morto e dois feridos leves é o resultado de uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de passageiros, ocorrida na tarde deste sábado, 21 de fevereiro, na EN118, na localidade de Azeitada, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a vítima mortal é um homem com cerca de 65 anos, que seguia no motociclo. À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Distrital de Santarém.

Os dois feridos ligeiros são ocupantes da viatura ligeira. Após assistidos no local pelas equipas de socorro, foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém.

No local estiveram 17 operacionais dos Bombeiros Voluntários e da Guarda Nacional Republicana, apoiados por cinco viaturas, a prestar socorro e a assegurar as operações. O alerta foi dado às 16h04.

A EN118 esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos, enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.

O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR encontra-se a investigar as causas do acidente.

