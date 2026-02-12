Shopping cart

Municípios da Lezíria do Tejo pedem apoios extraordinários após tempestades e cheias

Por: Inês Ribeiro 12 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) apelaram ao Governo para a criação urgente de medidas excecionais de apoio, na sequência dos elevados prejuízos causados pelas tempestades Kristin, Leonardo, Marta e Nils, bem como pelas cheias que atingiram gravemente o concelho de Almeirim e toda a região envolvente nas últimas semanas.

Apesar de já terem sido decretadas situações de calamidade e definidos apoios para outros territórios do país, a totalidade dos concelhos da Lezíria do Tejo continua sem acesso a medidas extraordinárias, situação que os autarcas consideram injusta, tendo em conta a dimensão dos estragos verificados.

Segundo o Conselho Intermunicipal da CIMLT, os fenómenos meteorológicos extremos provocaram danos significativos em infraestruturas públicas, habitações, comércio local e atividade agrícola, ultrapassando largamente a capacidade financeira e operacional dos municípios para uma resposta célere e eficaz.

Entre os principais prejuízos registados destacam-se os danos nas infraestruturas rodoviárias, com abatimento de pavimentos, deslizamentos de terras, destruição de taludes, obstrução de sistemas de drenagem, colapso da rede elétrica e interrupção de acessos essenciais, comprometendo seriamente a mobilidade das populações.

A atividade agrícola, pilar fundamental da economia regional, foi também fortemente afetada, com perdas severas de culturas, destruição de sistemas de rega, estufas e equipamentos agrícolas, colocando em risco a viabilidade económica de muitas explorações.

No comércio local, vários estabelecimentos sofreram inundações e danos em equipamentos e mercadorias, levando à interrupção temporária da atividade, agravando a fragilidade económica das empresas da região.

Foram ainda identificados danos relevantes em habitações particulares, comprometendo as condições mínimas de segurança e habitabilidade, obrigando muitas famílias a suportar despesas inesperadas para reparações urgentes.

Perante este cenário, os municípios defendem a mobilização imediata de apoios financeiros extraordinários do Estado, à semelhança do que foi aplicado noutras regiões afetadas, bem como a criação de mecanismos simplificados para acelerar obras urgentes, apoiar empresas e famílias e recuperar infraestruturas públicas.

É igualmente solicitada a ativação de fundos comunitários, destinados ao reforço da resiliência territorial e à adaptação às alterações climáticas.

O documento foi aprovado pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), do qual faz parte o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Manuel de Deus Catalão.

Os municípios alertam que a celeridade na tomada de decisões é determinante para minimizar impactos sociais e económicos, reforçar a coesão territorial e garantir que nenhuma comunidade fica desprotegida.

