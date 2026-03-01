Associação empresarial propõe criação estrutura para acompanhar impacto económico das intempéries na Lezíria do Tejo

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém propôs à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) a criação de uma Estrutura Informal de Acompanhamento do Impacto Económico das recentes intempéries que atingiram a região.

A proposta foi apresentada a 26 de fevereiro, numa reunião realizada na sede da CIMLT, e dirigida aos presidentes dos municípios que integram a comunidade intermunicipal. Em causa estão os prejuízos provocados pela sucessão de tempestades que afetaram empresas, infraestruturas e cadeias de atividade económica em vários concelhos da Lezíria do Tejo, numa altura em que foi também alargada a situação de calamidade a todo o território.

Segundo a NERSANT, esta estrutura informal terá como objetivo assegurar o levantamento permanente das dificuldades sentidas pelas empresas, identificando de forma atualizada os prejuízos operacionais, infraestruturais e financeiros que continuam a condicionar a atividade económica.

A associação pretende ainda acompanhar o alcance e a eficácia das medidas de apoio anunciadas pelo Governo e por outras entidades, avaliando o seu impacto real no terreno e sinalizando eventuais lacunas ou insuficiências na resposta ao tecido empresarial.

Citado em comunicado, o presidente da Direção da NERSANT, Rui Serrano, defendeu “uma resposta articulada, próxima do terreno e capaz de acompanhar, de forma contínua, a evolução das consequências económicas resultantes desta situação excecional”. O responsável considerou igualmente fundamental reforçar a coordenação institucional entre municípios, associações empresariais e restantes parceiros regionais, promovendo posições concertadas junto das autoridades nacionais e da Estrutura de Missão «Reconstrução da Região Centro do País».

Com esta iniciativa, a NERSANT pretende contribuir para uma resposta mais célere e ajustada à realidade das empresas da região, salvaguardando a atividade económica, o emprego e a recuperação sustentável da Lezíria do Tejo.