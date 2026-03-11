Shopping cart

Região

Lezíria do Tejo promove potencial da região numa das maiores feiras internacionais de investimento privado

Por: Daniel Cepa 11 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) participa, pela primeira vez, no MIPIM – Marché International des Professionnels de l’Immobilier, uma das maiores feiras de promoção e atração de investimento privado, à escala mundial.

O certame decorre de 9 a 13 de março, em Cannes – França, e reúne os principais intervenientes do mercado imobiliário internacional, permitindo que cidades e países apresentem os seus projetos de desenvolvimento e atraiam investimento privado.

Segundo o Presidente da CIMLT, João Teixeira Leite, o objetivo desta participação é que os 11 municípios da Lezíria do Tejo tenham oportunidade de promover as potencialidades da região, num palco de exposição mundial.

Com a presença neste evento, a CIMLT pretende captar investimento internacional e valorizar o potencial económico da região, destacando fatores como a sua localização estratégica, sendo a Lezíria do Tejo a região escolhida para receber o futuro Aeroporto Internacional de Lisboa.

Em destaque estará também o dinamismo empresarial do território, onde a qualidade de vida, a ambição económica e a visão estratégica caminham lado a lado.

