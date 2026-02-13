Ordem dos Engenheiros e Município de Santarém firmam protocolo de colaboração

Imprimir

A Ordem dos Engenheiros da Região Sul (OERS) e o Município de Santarém assinaram, na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, um protocolo de colaboração com o objetivo de reforçar a cooperação técnica e valorizar o papel da engenharia no desenvolvimento do concelho.

A parceria foi formalizada na Delegação Distrital de Santarém e surge num contexto particularmente exigente para o município, marcado pelos desafios da recuperação após as recentes tempestades que afetaram a região.

O acordo prevê a colaboração em áreas como a formação de técnicos municipais, o apoio técnico em processos de urbanismo e contratação pública, bem como o desenvolvimento de estudos técnicos ajustados às necessidades do território. Um dos principais instrumentos desta cooperação será a mobilização da Bolsa de Engenheiros da OERS, permitindo ao município recorrer a uma rede de especialistas para apoiar a instrução de processos e a avaliação de projetos.

Segundo a OERS, o protocolo visa colocar o conhecimento técnico da engenharia ao serviço do interesse público, contribuindo para decisões mais informadas e para o reforço da resiliência das infraestruturas locais.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, destacou a importância estratégica do acordo, sublinhando que a parceria permitirá o acesso a competências técnicas consideradas fundamentais para a recuperação do concelho após os recentes fenómenos meteorológicos e para a concretização de projetos futuros.

A cerimónia de assinatura contou com a presença de representantes da Ordem dos Engenheiros da Região Sul e do Município de Santarém.