Avaria na rede deixa Benfica do Ribatejo sem telefone, internet e televisão

Por: Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Várias zonas da freguesia de Benfica do Ribatejo continuam sem serviços de telefone, internet e televisão devido a uma avaria de grandes dimensões na rede da MEO, na sequência do mau tempo que se fez sentir nas últimas semanas.

A informação foi avançada pela Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, que contactou a operadora para reportar os constrangimentos, uma vez que há áreas totalmente sem qualquer tipo de serviço.

Segundo foi comunicado à autarquia, trata-se de uma avaria significativa na infraestrutura da rede. De acordo com a MEO, os problemas ao nível da rede móvel deverão ficar resolvidos ao longo do dia de hoje. Já quanto à rede de fibra, não é possível garantir uma reposição imediata, estando a normalização do serviço prevista até à próxima quarta-feira, 18 de fevereiro.

A Junta de Freguesia lamenta os transtornos causados à população e garante que continuará a pressionar as entidades competentes para que a situação seja resolvida com a maior brevidade possível.

