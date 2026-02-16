Shopping cart

ULS Lezíria assinala Dia Mundial da Audição com sessões dedicadas à Surdez Infantil

Por: Daniel Cepa 16 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

No âmbito do Dia Mundial da Audição, que se assinala a 3 de março, a equipa de audiologistas da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), integrada no Serviço de Otorrinolaringologia, promove a iniciativa “Surdez Infantil”, com um conjunto de várias sessões dedicadas à promoção da saúde auditiva em idade pediátrica.

As sessões terão lugar no dia 3 de março, entre as 09h30 e as 13h00, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém.

A iniciativa contará com a participação de Melissa Cravo, presidente da Associação Portuguesa de Audiologistas, e destina-se a todos os profissionais da ULS Lezíria, bem como a outros interessados.

A inscrição é obrigatória e deve ser efetuada através do link https://forms.hds.min-saude.pt/form/DIA_MUNDIAL_DA_AUDICAO.

O programa inclui a apresentação de um Projeto Piloto de Rastreio Auditivo Escolar desenvolvido na ULS Lezíria. Serão também atualizados conhecimentos sobre os exames audiológicos em idade pediátrica e o processamento auditivo central (PAC), reforçando a articulação entre diagnóstico e intervenção precoce. A iniciativa, contempla ainda uma sessão dedicada ao papel da terapia da fala na surdez infantil.

Recorde-se que, na ULS Lezíria, a audiologia integra o Serviço de Otorrinolaringologia desde 1996 e conta atualmente com três audiologistas dedicadas à prevenção, diagnóstico e reabilitação auditiva e vestibular.

Desde outubro de 2005, a unidade realiza o Rastreio Auditivo Neonatal Universal, permitindo a deteção precoce da surdez congénita em recém-nascidos e garantindo uma intervenção atempada para minimizar os impactos no desenvolvimento e na inclusão escolar e social das crianças.

