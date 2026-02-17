Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Bombeiros de Almeirim resgatam ovelha presa na Ribeira de Muge
Sociedade

Bombeiros de Almeirim resgatam ovelha presa na Ribeira de Muge

Por: Daniel Cepa 17 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim resgataram uma ovelha que ficou encurralada numa margem da Ribeira de Muge na tarde desta terça-feira, dia 17 de fevereiro, na freguesia de Raposa, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, um deslizamento de terras terá provocado a queda do animal para uma zona mais baixa da margem da ribeira, deixando-o encurralado entre o curso de água e uma ribanceira. Após uma primeira tentativa de resgate por parte dos proprietários, os bombeiros foram acionados cerca das 18h15.

Recorrendo a técnicas de salvamento em grande ângulo, os operacionais conseguiram alcançar o animal, que acabou por ser retirado em segurança e entregue aos donos.

Na operação estiveram envolvidos cinco operacionais, dois deles mergulhadores/recuperadores, dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por uma viatura e um meio aquático.

Etiquetas Relacionadas:
Bombeirosbombeiros voluntários de almeirimRaposaresgate

Notícias relacionadas

Sociedade

Confronto entre famílias resulta em dois feridos num supermercado de Almeirim

BY-Daniel Cepa 4 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Concelho de Almeirim sem eletricidade

BY-Daniel Cepa 28 de Janeiro, 2026
Região

Município da Chamusca reforça apoio aos Bombeiros com mais de 300 mil euros

BY-Daniel Cepa 25 de Janeiro, 2026
Entrevista

Mais 43 anos de missão: Uma vida ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Almeirim

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Sociedade

EN114 reaberta ao trânsito entre Azerveira e Raposa

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Sociedade

Almeirim ON promove jantar solidário, workshops e caminhada nos dias 7 e 8 de fevereiro

BY-Daniel Cepa 22 de Janeiro, 2026