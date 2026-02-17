Bombeiros de Almeirim resgatam ovelha presa na Ribeira de Muge

Imprimir

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim resgataram uma ovelha que ficou encurralada numa margem da Ribeira de Muge na tarde desta terça-feira, dia 17 de fevereiro, na freguesia de Raposa, concelho de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, um deslizamento de terras terá provocado a queda do animal para uma zona mais baixa da margem da ribeira, deixando-o encurralado entre o curso de água e uma ribanceira. Após uma primeira tentativa de resgate por parte dos proprietários, os bombeiros foram acionados cerca das 18h15.

Recorrendo a técnicas de salvamento em grande ângulo, os operacionais conseguiram alcançar o animal, que acabou por ser retirado em segurança e entregue aos donos.

Na operação estiveram envolvidos cinco operacionais, dois deles mergulhadores/recuperadores, dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por uma viatura e um meio aquático.