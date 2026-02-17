Luís Trigacheiro, Syro e Rebeca no Festival do Cogumelo da Parreira

Imprimir

A União de Freguesias de Parreira e Chouto volta a apostar num dos eventos mais emblemáticos do concelho da Chamusca com a realização da 9.ª edição do Festival do Cogumelo da Parreira, que decorre entre 27 de fevereiro e 1 de março.

Durante três dias, a Parreira transforma-se no centro da micologia, da gastronomia e da animação cultural, num certame que tem vindo a afirmar-se como referência na região.

A abertura oficial está marcada para sexta-feira, 27 de fevereiro, às 19h00, com a atuação do Coro da Academia Sénior da Parreira e Chouto. Ao longo da noite há showcooking com o chef Bernardo Sequeira, degustações e animação musical com Luís Trigacheiro e DJ Hot Crazy Boy.

No sábado, 28 de fevereiro, o programa arranca logo pela manhã com um passeio micológico orientado pela engenheira Marta Ferreira. A tarde inclui palestra sobre compostagem de resíduos lenhosos por fungos decompositores, oficina do cogumelo para crianças, degustações e momentos de livecooking, com destaque para o showcooking da chef Justa Nobre. A animação musical estará a cargo de Syro e do DJ Eleven.

O último dia, domingo, 1 de março, volta a apostar no contacto com a natureza com novo passeio micológico, desta vez orientado pelo engenheiro Ricardo Torres. Há ainda demonstrações, workshops de cultivo caseiro de cogumelos, concurso “Caixa Mistério em Família 2026” e showcooking com o chef Carlos Afonso. A encerrar o festival sobe ao palco Rebeca.

Ao longo dos três dias, o recinto contará com espaços dedicados à restauração, petiscos, artesanato, workshops e livecooking, além de provas de produtos regionais, reforçando a ligação entre tradição, território e inovação.

O Festival do Cogumelo da Parreira mantém a fórmula que sempre o distinguiu: valorizar os produtos da terra, dinamizar o mundo rural e criar um ponto de encontro para famílias, produtores, associações e visitantes.