Almeirim recebeu 350 atletas no Shotokan Cup

Almeirim voltou a afirmar-se como palco de grandes eventos desportivos ao acolher, nos dias 14 e 15 de fevereiro, o Almeirim Shotokan Cup, que reuniu cerca de 350 atletas.

Durante dois dias, o concelho encheu-se de competição e disciplina, com provas de kata marcadas pelo rigor técnico e combates de kumite intensos, mas sempre pautados pelo respeito e fair play, um dos valores que fazem parte da tradição do karaté.

O evento contou com a participação dos clubes do concelho de Almeirim: Centro Amador Desporto e Cultura de Almeirim (CADCA), que organizou a prova, Centro Karaté Amicale Almeirim e o Centro Karaté Shotokan Benfica do Ribatejo. Para além destes clubes, a competição trouxe a Almeirim clubes e praticantes de vários pontos do país.