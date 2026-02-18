Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 18.FEV

Por: Redação 18 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Ai de nós se pensarmos que um casamento está a correr bem se não tem crises. Aquilo que o fortalece é precisamente a capacidade de as vencer. Isto é, não se espantar que aconteçam, mobilizar-se com humildade e criatividade para as superar, sem acusar o outro, aprofundar a relação e aprender algo com o processo. Para quem não perdeu a visão de conjunto, a crise não é o fim, é uma mudança de capítulo.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

