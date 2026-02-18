PARA HOJE / 18.FEV

Imprimir



Ai de nós se pensarmos que um casamento está a correr bem se não tem crises. Aquilo que o fortalece é precisamente a capacidade de as vencer. Isto é, não se espantar que aconteçam, mobilizar-se com humildade e criatividade para as superar, sem acusar o outro, aprofundar a relação e aprender algo com o processo. Para quem não perdeu a visão de conjunto, a crise não é o fim, é uma mudança de capítulo.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

