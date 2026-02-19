PARA HOJE / 19.FEV

Imprimir



A educação é uma tarefa de uma enorme responsabilidade, é a transmissão do respeito pela vida, do gosto de viver, dos grandes valores do amor, da verdade, da liberdade e do sentido de justiça, e também das noções de limite, de convivência e de aceitação pessoal, no fundo, de tudo aquilo que nos faz ser pessoas. Onde é que se aprende estes valores? Antes de mais, na família. Mas há muitas instituições, como a escola ou a televisão, que querem substituir a vida sem terem vida.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas