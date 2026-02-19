Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 19.FEV

Por: Redação 19 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura


A educação é uma tarefa de uma enorme responsabilidade, é a transmissão do respeito pela vida, do gosto de viver, dos grandes valores do amor, da verdade, da liberdade e do sentido de justiça, e também das noções de limite, de convivência e de aceitação pessoal, no fundo, de tudo aquilo que nos faz ser pessoas. Onde é que se aprende estes valores? Antes de mais, na família. Mas há muitas instituições, como a escola ou a televisão, que querem substituir a vida sem terem vida.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

Notícias relacionadas

Região

PSP detém três suspeitos por furto e um condutor com 2,23 g/l

BY-Daniel Cepa 19 de Fevereiro, 2026
Economia

Almeirim acolhe conferência sobre produtividade e resiliência nos frutos secos

BY-Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Sismo de magnitude 4,1 sentido em Almeirim

BY-Daniel Cepa 19 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Parque de Merendas da Raposa sofre destruição quase total

BY-Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026
Economia

NERSANT promove sessão em Almeirim sobre oportunidades de investimento e fundos comunitários

BY-Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026
Sociedade

EN114 entre Almeirim e Tapada reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 18 de Fevereiro, 2026