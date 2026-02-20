Rastreios gratuitos de cancro da pele e oral em Santarém

Imprimir

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria informa que o Grupo de Apoio de Santarém da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai promover, no próximo dia 28 de fevereiro, entre as 09h00 e as 18h00, rastreios gratuitos de cancro da pele e da cavidade oral.

A iniciativa decorre nas instalações da Liga, na Avenida dos Combatentes, n.º 1, em Santarém, e tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

O rastreio de cancro da pele destina-se a pessoas com, pelo menos, um dos seguintes fatores de risco: idade superior a 50 anos; historial familiar de cancro de pele; mais de 50 sinais; pele e olhos claros; ou profissão com elevada exposição solar.

Já o rastreio de cancro oral é dirigido a fumadores com 40 ou mais anos, utentes com queixas como dor, lesões ou alterações da cor ou da superfície da mucosa oral, pessoas com aumento de volume não habitual de estruturas da boca ou vias aéreas superiores, bem como a utentes referenciados pelo médico de família.

As inscrições e pedidos de informação podem ser feitos através dos contactos 915 999 901 ou 243 332 643.

A organização apela à participação da população, lembrando que a deteção precoce continua a ser uma das armas mais eficazes no combate à doença.