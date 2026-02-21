Shopping cart

Sociedade

Despiste provoca um ferido na EN118

Por: Daniel Cepa 21 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Uma viatura ligeira de passageiros despistou-se e caiu num terreno agrícola na noite deste sábado, dia 21 de fevereiro, na EN118 entre a Quinta do Casal Branco e a rotunda de acesso ao IC10, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense junto do Comando Subregional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil, o despiste resultou num ferido leve, o condutor do veículo, que foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém.

A viatura seguia no sentido Benfica do Ribatejo/Almeirim entrou em despiste, invadiu o sentido oposto de circulação e acabou por cair num terreno agrícola embatendo numa árvore.

Nas operações de socorro estiveram dois elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por uma viatura. O alerta foi dado pelas 20h23.

A GNR tomou conta da ocorrência e a estrada esteve condicionada durante os trabalhos de socorro e remoção da viatura.

