GNR regista 94 veículos sem inspeção e 35 sem seguro

O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou 94 veículos em circulação sem inspeção periódica obrigatória e 35 sem seguro de responsabilidade civil, no âmbito de um conjunto de ações de fiscalização realizadas no distrito de Santarém, entre os dias 16 e 22 de fevereiro, durante a sua atividade operacional semanal, que resultou na identificação de 524 infrações rodoviárias.

Durante este período, foram ainda registadas 33 infrações por falta ou incorreta utilização de iluminação e sinalização, 24 por excesso de velocidade, 23 por condução sob o efeito do álcool, 18 relacionadas com irregularidades em tacógrafos, 12 por falta ou uso incorreto do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção para crianças e oito por utilização indevida do telemóvel durante a condução.

No mesmo período, foram efetuadas 46 detenções, das quais 19 por condução sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal e sete por desobediência. Registaram-se ainda duas detenções por roubo por esticão, duas por posse de armas proibidas, uma por falsificação e uma por tráfico de estupefacientes.

No âmbito da fiscalização geral, foram levantados 69 autos de contraordenação, sendo 54 no domínio do trânsito e segurança rodoviária, 14 autos genéricos e um auto relacionado com o consumo de estupefacientes.

Quanto à sinistralidade rodoviária, foram contabilizados 89 acidentes de viação no distrito, dos quais resultaram uma vítima mortal, três feridos graves e 36 feridos ligeiros.

Estas ações inserem-se na estratégia contínua da GNR de reforço da fiscalização e prevenção rodoviária, com o objetivo de reduzir a sinistralidade e promover o cumprimento das normas legais.