GNR detém seis suspeitos de tentativa de homicídio e apreende várias armas

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Seis homens, com idades entre os 18 e os 36 anos, foram detidos pela GNR por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e posse de arma proibida, na sequência de uma investigação relacionada com agressões ocorridas no concelho de Benavente.

A operação foi realizada no passado dia 4 de agosto pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche, que desenvolvia a investigação desde as agressões registadas a 27 de junho. As diligências permitiram identificar e localizar os suspeitos, dando origem ao cumprimento de cinco mandados de detenção fora de flagrante delito e à realização de nove buscas, três domiciliárias e seis em viaturas, nos concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos.

Durante a ação, os militares da GNR efetuaram ainda uma detenção em flagrante delito por posse de arma proibida e apreenderam quatro espingardas caçadeiras, três carabinas, uma pistola de calibre 6,35 milímetros, várias munições, 11 armas brancas e um veículo automóvel alegadamente utilizado na prática dos crimes.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 5 de agosto. O tribunal determinou que um dos arguidos fique sujeito a apresentações diárias no posto policial da área de residência, três a apresentações trissemanais e os restantes dois à medida de coação de termo de identidade e residência.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção, bem como de militares das valências de Investigação Criminal, Territorial, Intervenção e Proteção da Natureza e do Ambiente do Comando Territorial de Santarém.