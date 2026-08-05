Quarta-feira, agosto 5, 2026 17:57
    Região

    GNR apreende quatro máquinas de jogo ilegal e constitui dois arguidos

    Por: Inês Ribeiro 05 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A GNR constituiu arguidos um homem de 33 anos e uma mulher de 31 anos por suspeitas da prática do crime de exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar, na sequência de uma ação de fiscalização realizada na segunda-feira, dia 4 de agosto, no concelho de Benavente.

    A operação foi desenvolvida pelo Posto Territorial de Benavente, no âmbito de uma fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas. Durante a ação, os militares detetaram máquinas de jogo ilegal em funcionamento.

    Da intervenção resultou a apreensão de quatro máquinas de jogo ilegal, 485,90 euros em numerário e diverso material relacionado com a exploração ilícita deste tipo de atividade.

    Segundo a GNR, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, o explorador do estabelecimento e a responsável pela gestão e funcionamento do espaço foram constituídos arguidos. As máquinas apreendidas serão agora sujeitas a perícia técnica pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

    Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.

    No mesmo comunicado, a GNR recorda que a dependência do jogo é reconhecida como uma patologia, alertando para os riscos associados à exploração ilegal deste tipo de equipamentos e sublinhando a importância da fiscalização para combater esta prática e proteger potenciais vítimas de comportamentos aditivos.

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