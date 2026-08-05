Quarta-feira, agosto 5, 2026 17:57
    Sociedade

    GNR recolhe ave de rapina ferida no concelho de Almeirim

    Por: Daniel Cepa 05 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR recolheu no passado sábado, 2 de agosto, um Bútio-vespeiro-europeu (Pernis apivorus) juvenil que se encontrava ferido no concelho de Almeirim.

    Segundo a Guarda Nacional Republicana, a intervenção ocorreu após o contacto de um popular que encontrou a ave. No local, os militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Santarém apuraram que o animal apresentava ferimentos numa asa.

    A ave foi recolhida e transportada para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens da Serra de Montejunto, onde ficará sob monitorização e cuidados veterinários até reunir condições para regressar ao seu habitat natural.

    O Bútio-vespeiro-europeu é uma ave de rapina migradora que ocorre em Portugal durante a época de reprodução e que se alimenta sobretudo de larvas e ninhos de vespas e abelhas.

    A Guarda Nacional Republicana recorda que a proteção da fauna selvagem integra as competências do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, apelando à denúncia de situações de maus-tratos ou abandono de animais.

    Para esse efeito, está disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para esclarecimento de dúvidas e denúncia de infrações ambientais.

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