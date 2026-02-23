Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 23.FEV

Por: Redação 23 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A sexualidade humana é muito mais que uma necessidade ou ritmo biológico. Essencialmente diferente da do animal, além de biológica é psicológica, social, cultural e espiritual. Não se entende senão no quadro do afecto, em processo de maturidade, sob pena de ficar infantil. O ser humano, em todas as suas dimensões, experimenta-se como “um ser separado” à procura do seu complemento. A própria palavra na sua etimologia parece dizê-lo: sexo vem de secus, isto é cortado, seccionado, à procura da metade que o completa! A sexualidade humana está em cada gesto, olhar, sentimentos, relações, inteligência e vontade. Em tudo o que fazemos, pensamos, etc., somos sexuados.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

