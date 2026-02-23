Parlamento dos Jovens arranca com deputada de Almeirim

Imprimir

As sessões distritais do Programa Parlamento dos Jovens 2025/2026 iniciam esta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, e prolongam-se até 24 de março, às segundas e terças-feiras, nos 20 círculos eleitorais do continente e das regiões autónomas. Nesta primeira semana, os trabalhos decorrem em Santarém, Aveiro e Bragança.

No distrito de Santarém, a deputada Catarina Salgueiro (CH), natural de Almeirim, vai marcar presença na sessão do ensino secundário. A reunião está agendada para terça-feira, dia 24 de fevereiro, entre as 09h00 e as 18h00, na Sala de Reuniões da Assembleia Municipal de Santarém, na Casa do Campino.

Já a sessão destinada ao ensino básico realiza-se na segunda-feira, 23 de fevereiro, das 10h00 às 18h00, na Biblioteca Municipal de Tomar, contando com a presença da deputada Inês Barroso (PSD).

Nesta fase do programa, os jovens deputados eleitos nas respetivas escolas vão reunir-se para debater e aprovar o Projeto de Recomendação do círculo, no âmbito do tema desta edição: “Literacia Financeira: os jovens CONTAM!”. Em análise estarão propostas relacionadas com a gestão do dinheiro, poupança, consumo responsável e preparação para a vida adulta.

Concluída a primeira fase do programa, que culminou com as sessões escolares, segue-se agora uma etapa decisiva. Além da discussão e votação das recomendações distritais, os participantes vão eleger os representantes que marcarão presença nas Sessões Nacionais, a realizar na Assembleia da República, em Lisboa. Estas estão agendadas para os dias 11 e 12 de maio, no caso do ensino básico, e para 25 e 26 de maio, no caso do ensino secundário.

As Sessões Distritais e Regionais reproduzem o modelo de funcionamento parlamentar, proporcionando aos jovens uma experiência próxima da realidade legislativa. O programa inclui uma cerimónia de abertura e um período de perguntas, momentos que contam com a presença de um deputado da Assembleia da República, de forma a permitir aos estudantes colocar questões e debater diretamente com um representante eleito.

A edição deste ano regista um número recorde de escolas inscritas a nível nacional, refletindo o crescente interesse dos jovens pela participação cívica e política. No distrito de Santarém, a iniciativa volta a mobilizar dezenas de alunos e professores, reforçando o papel das escolas na promoção da cidadania ativa.

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa que tem como objetivo incentivar o debate democrático, o espírito crítico e o envolvimento dos estudantes na vida pública, aproximando-os das instituições e do funcionamento do sistema político português.