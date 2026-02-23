ULS Lezíria apresenta plano de iniciativas para 2026 sob o lema “#SomosTodosULSLezíria”

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) promoveu na quinta-feira, 19 de fevereiro, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, uma sessão de apresentação das iniciativas previstas para 2026, centradas no reforço da identidade institucional, do espírito de equipa e da proximidade à comunidade, sob o lema “#SomosTodosULSLezíria”.

A sessão contou com a presença do Conselho de Administração e das comissões responsáveis pela organização das I Jornadas da ULS Lezíria, que vão decorrer nos dias 9 e 10 de abril, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, bem como de outras ações integradas no plano anual.

Na abertura, Ana Alexandre Calado, diretora clínica para a área dos Cuidados de Saúde Primários e membro da Comissão Científica, sublinhou que as Jornadas pretendem “valorizar as pessoas, partilhar conhecimento e fortalecer a ligação entre todos os que integram a ULS”, acrescentando que a instituição “constrói-se através das pessoas, da cooperação e do sentido de pertença”. A responsável destacou ainda que o lema escolhido é mais do que um slogan, representando identidade, união e um melhor cuidado ao utente.

O programa das I Jornadas foi apresentado por Susana Salvador, técnica superior do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho e membro da Comissão Científica, estando estruturado em dois dias sob os temas “Cuidar Juntos” e “Cuidar Melhor”. A componente social foi destacada por Susana Mendes, responsável pelo Gabinete de Comunicação e Imagem e membro da Comissão Organizadora, que reforçou a importância do convívio como fator de coesão interna.

Entre as novidades anunciadas está a rubrica “Histórias que Inspiram”, apresentada por Marta Bacelar, diretora do Serviço de Gestão de Projetos, Investimentos e Parcerias e membro da Comissão Organizadora. A iniciativa pretende dar voz aos profissionais da ULS Lezíria, através da publicação de textos de autoria própria, valorizando experiências vividas nas diferentes unidades e reforçando o sentimento de pertença. A primeira história foi partilhada pela enfermeira Susana Amado, que retratou, num texto intimista, um dia aparentemente comum no hospital, evidenciando a dimensão humana do trabalho desenvolvido e o espírito de equipa que marca a instituição.

No conjunto das ações previstas, foi ainda anunciada a realização da I Caminhada da ULS Lezíria, apresentada por Otília Santos, assistente técnica do Serviço de Compras e Logística e membro da Comissão Organizadora. Cristina Reis, técnica superior diretora dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e membro da Comissão Científica, revelou também a realização da segunda edição da Feira da Saúde, novamente na Casa do Campino, em data a anunciar.

Segundo a ULS Lezíria, estas iniciativas enquadram-se nos objetivos estratégicos da instituição, promovendo valores como a excelência, a humanização, a integração e a sustentabilidade, colocando o utente no centro da sua atuação.