Veteranos de Almeirim entram a vencer no Campeonato Regional de equipas

A equipa de veteranos +50 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim iniciou a participação no Campeonato Regional de Equipas da Associação de Ténis de Leiria com uma vitória expressiva frente ao Clube de Ténis de Santarém, por 5-0.

Nos encontros de singulares, José Rodrigues venceu Ricardo Maria por 6/0 e 6/1, enquanto Gonçalo Andrade derrotou Luís Silva por duplo 6/0. Pedro Alves confirmou o resultado ao superar Gonçalo Eloy com os parciais de 6/0 e 6/4.

Já na variante de pares, Rui Santos e Paulo Afonso bateram Luís Costa e Ricardo Maria por 6/3, 4/6 e 10-6 no super tie-break decisivo. Também em pares, Gonçalo Andrade e José Rodrigues venceram Luís Silva e Diogo Ramos por 6/2 e 6/1, fixando o resultado final.

Com este triunfo, a formação de Almeirim garantiu a presença na edição de 2026 do campeonato, onde volta a defender o título regional conquistado nas últimas duas épocas na Associação de Ténis de Leiria. A equipa regressa à competição a 8 de março, enfrentando o Clube de Ténis das Caldas da Rainha, num encontro que marca o arranque da nova fase da prova.