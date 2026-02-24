Shopping cart

Desporto

Secção de Dança dos 20 Kms de Almeirim sagra-se campeã nacional

Por: Inês Ribeiro 24 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A equipa da Secção de Dança da Associação 20 Kms de Almeirim destacou-se no Campeonato Nacional de Latinas e Clássicas 2026 – Pares, realizado no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

Na competição, o par composto por Hugo Magalhães e Sónia Anastácio sagrou-se campeão nacional em Seniores 2 Iniciados Latinas, voltando a conquistar o título nacional na categoria. A dupla alcançou ainda o título de vice-campeã nacional em Clássicas, somando mais um resultado positivo ao seu percurso competitivo.

Além destes resultados, a organização refere que os pares Vasco e Leonor, bem como Ricardo e Isabel, não puderam participar na competição devido a lesões, mantendo-se, no entanto, integrados no trabalho e no processo de preparação da equipa.

O próximo compromisso da equipa está agendado para os dias 14 e 15 de março, no Pavilhão de Manteigadas, em Setúbal, onde estarão em competição pares, solos e grupos.

A Secção de Dança sublinha que estes resultados são reflexo do trabalho desenvolvido ao longo da época, do espírito de equipa e da formação desportiva promovida pela entidade.

