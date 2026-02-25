Almeirim promove potencial turístico na Bolsa de Turismo de Lisboa

Imprimir

O Município de Almeirim vai participar na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre entre 25 de fevereiro e 1 de março, na FIL, em Lisboa, de forma a reforçar a aposta na promoção turística do concelho e dos seus principais ativos culturais, gastronómicos e naturais.

A presença de Almeirim será assegurada no Pavilhão 1, no espaço da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, onde serão divulgadas as principais atrações e experiências que distinguem o território. O objetivo passa por dar maior visibilidade ao património, à gastronomia, aos eventos e às potencialidades económicas do concelho junto de profissionais do setor e do público.

A autarquia almeirinense vai promover produtos como o melão e a caralhota (Movalmeirim), os vinhos do concelho, com a Quinta do Casal Branco a marcar presença no dia 27 e a Adega Cooperativa de Almeirim no dia 29. Também no domingo, dia 29 de março, a Confraria Gastronómica de Almeirim vai preparar uma degustação de Sopa da Pedra e as Gentes de Almeirim o seu famoso arroz doce, no espaço de showcooking.

A participação neste certame permite estabelecer contactos estratégicos, consolidar parcerias e reforçar a posição de Almeirim enquanto destino com identidade própria e oferta diversificada.