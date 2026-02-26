Enfermeiros da ULS Lezíria participam em formação sobre humor na prática clínica

Imprimir

O Auditório do Hospital Distrital de Santarém recebeu esta terça-feira, dia 24 de fevereiro, a palestra “Humor nos Cuidados de Saúde”, dirigida a enfermeiros da ULS Lezíria, numa sessão que destacou o humor como ferramenta terapêutica e relacional na prática clínica.

A iniciativa foi promovida pelo Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica e orientada por Helena José, docente e investigadora na área da enfermagem. Segundo foi explicado durante a sessão, a evidência científica demonstra que o humor pode ser integrado de forma intencional e estruturada na intervenção dos enfermeiros, contribuindo para cuidados mais humanizados, eficazes e centrados na pessoa.

Ao longo da palestra, foi sublinhado que o humor, quando utilizado de forma adequada e ética, constitui uma estratégia de comunicação com benefícios reconhecidos, quer na relação com o doente, quer na dinâmica das equipas.

A formação teve como principais objetivos promover a reflexão sobre o papel do humor na prática clínica e sensibilizar os profissionais para a sua importância enquanto dimensão humanizadora dos cuidados de saúde.