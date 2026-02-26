Politécnico de Santarém empossa nova Comissão de Ética

Imprimir

O Instituto Politécnico de Santarém assinalou, no passado dia 23 de fevereiro, a tomada de posse da sua Comissão de Ética (CE-IPSantarém), num momento que a instituição considera um passo importante na consolidação da sua maturidade institucional.

Durante a sessão foram eleitos por unanimidade os docentes que assumem a liderança do órgão. A presidência é assegurada pelo professor Pedro Miguel Domingos Duarte de Oliveira, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS), enquanto a vice-presidência fica a cargo do professor Mário João Ribeiro da Silva, da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS).

A Comissão de Ética integra representantes de diferentes setores da comunidade académica. Como elementos internos, fazem parte as professoras Helena Mira (ESAS), Carla Chicau Borrego (ESDRM), Marta Jacinto Uva (ESES), Dina Rocha (Serviços) e a estudante Inês Fernandes Silva (ESES). O órgão conta ainda com dois elementos externos: Marco Aurélio Constantino e Paula Cristina Martinho da Silva.

O Código de Ética e de Conduta do Politécnico, atualizado em julho de 2025, mantém-se como documento orientador da atuação de toda a comunidade académica, estabelecendo princípios de relacionamento interpessoal e os valores que enquadram a missão educativa e social da instituição.

Com esta tomada de posse, o Politécnico reforça a estrutura responsável por acompanhar e promover boas práticas éticas no seio da instituição.