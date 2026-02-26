Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Politécnico de Santarém empossa nova Comissão de Ética
Região

Politécnico de Santarém empossa nova Comissão de Ética

Por: Daniel Cepa 26 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Instituto Politécnico de Santarém assinalou, no passado dia 23 de fevereiro, a tomada de posse da sua Comissão de Ética (CE-IPSantarém), num momento que a instituição considera um passo importante na consolidação da sua maturidade institucional.

Durante a sessão foram eleitos por unanimidade os docentes que assumem a liderança do órgão. A presidência é assegurada pelo professor Pedro Miguel Domingos Duarte de Oliveira, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS), enquanto a vice-presidência fica a cargo do professor Mário João Ribeiro da Silva, da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS).

A Comissão de Ética integra representantes de diferentes setores da comunidade académica. Como elementos internos, fazem parte as professoras Helena Mira (ESAS), Carla Chicau Borrego (ESDRM), Marta Jacinto Uva (ESES), Dina Rocha (Serviços) e a estudante Inês Fernandes Silva (ESES). O órgão conta ainda com dois elementos externos: Marco Aurélio Constantino e Paula Cristina Martinho da Silva.

O Código de Ética e de Conduta do Politécnico, atualizado em julho de 2025, mantém-se como documento orientador da atuação de toda a comunidade académica, estabelecendo princípios de relacionamento interpessoal e os valores que enquadram a missão educativa e social da instituição.

Com esta tomada de posse, o Politécnico reforça a estrutura responsável por acompanhar e promover boas práticas éticas no seio da instituição.

Etiquetas Relacionadas:
educaçãoensino superiorip santaremIPSpolitecnico de santarém

Notícias relacionadas

Sociedade

Rotary Club de Almeirim promove Festa da Juventude com bolsas e prémios escolares

BY-Daniel Cepa 15 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Escolas do concelho recebem projeto de sensibilização para o daltonismo

BY-Daniel Cepa 23 de Janeiro, 2026
Sociedade

Município de Almeirim convida pais a sentarem-se à mesa com os filhos na escola

BY-Inês Ribeiro 5 de Janeiro, 2026
Região

Escola Superior de Saúde promove II Congresso Internacional de Enfermagem de Saúde Comunitária

BY-Daniel Cepa 17 de Dezembro, 2025
Região

Município da Chamusca abre candidaturas para Bolsas de Estudo e Mérito do Ensino Superior

BY-Inês Ribeiro 18 de Novembro, 2025
Sociedade

Pais pedem reforço de vigilância e supervisão nas escolas de Almeirim

BY-Daniel Cepa 17 de Novembro, 2025