Quinta do Casal Branco distinguida no Top 30 de Excelência

A Quinta do Casal Branco alcançou um novo reconhecimento nacional ao integrar o Top 30 de Excelência nos prémios “Os Melhores do Ano 2025”, promovidos pela Revista de Vinhos. A distinção foi anunciada durante a cerimónia realizada no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, no Porto.

O prémio atribuído ao vinho Falcoaria Grande Reserva 2020 reforça a posição do projeto vínico da casa como referência no panorama do DOC Tejo. Trata-se de um tinto produzido a partir de vinhas centenárias e da casta Syrah, que traduz a identidade do terroir arenoso da região e o trabalho consistente de valorização da tradição aliada à inovação.

O desenvolvimento enológico do vinho distinguido está a cargo de Manuel Lobo e Joana Silva Lopes, responsáveis pela definição do perfil e da qualidade das produções da propriedade.

Na cerimónia, o reconhecimento foi recebido em representação da região por Luís de Castro, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, destacando a importância do prémio para o território e para os produtores do Tejo.