Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Economia
  • Quinta do Casal Branco distinguida no Top 30 de Excelência
Economia

Quinta do Casal Branco distinguida no Top 30 de Excelência

Por: Inês Ribeiro 26 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Quinta do Casal Branco alcançou um novo reconhecimento nacional ao integrar o Top 30 de Excelência nos prémios “Os Melhores do Ano 2025”, promovidos pela Revista de Vinhos. A distinção foi anunciada durante a cerimónia realizada no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, no Porto.

O prémio atribuído ao vinho Falcoaria Grande Reserva 2020 reforça a posição do projeto vínico da casa como referência no panorama do DOC Tejo. Trata-se de um tinto produzido a partir de vinhas centenárias e da casta Syrah, que traduz a identidade do terroir arenoso da região e o trabalho consistente de valorização da tradição aliada à inovação.

O desenvolvimento enológico do vinho distinguido está a cargo de Manuel Lobo e Joana Silva Lopes, responsáveis pela definição do perfil e da qualidade das produções da propriedade.

Na cerimónia, o reconhecimento foi recebido em representação da região por Luís de Castro, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, destacando a importância do prémio para o território e para os produtores do Tejo.

Etiquetas Relacionadas:
quinta do casal brancotop 30vinho

Notícias relacionadas

Economia

Quinta da Alorna celebra o World Drink Wine Day com edição exclusiva de 50 euros

BY-Daniel Cepa 14 de Fevereiro, 2026
Economia

Quinta da Alorna reforça presença internacional em feiras de vinho

BY-Daniel Cepa 9 de Fevereiro, 2026
Região

Abertas as inscrições para o 13.º Concurso Vinhos de Portugal

BY-Daniel Cepa 27 de Janeiro, 2026
Economia

Vinho da Adega de Almeirim vence Medalha de Ouro em concurso nacional de vinhos

BY-Daniel Cepa 21 de Janeiro, 2026
Economia

Vinhos de Almeirim voltam a brilhar no Canadá

BY-Inês Ribeiro 22 de Outubro, 2025
Região

Região dos Vinhos do Tejo tem sete programas de vindima entre agosto e setembro

BY-Daniel Cepa 19 de Agosto, 2025