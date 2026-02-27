Shopping cart

Desporto

Tenista de Almeirim ingressa em equipa universitária norte-americana

Por: Daniel Cepa 27 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, José Miguel Rodrigues, representa desde o inicio de 2026 a equipa universitária da Texas A&M University – Texarkana, no estado norte-americano do Texas. Nos primeiros encontros de singulares, o tenista de Almeirim soma três vitórias.

José Miguel Rodrigues mudou-se de armas e bagagens para os Estados Unidos da América para estudar engenharia mecânica e ingressar nos Eagles, a equipa desta universidade norte-americana.

Num grupo de onze atletas, em que estão, para além do tenista português, espanhóis, brasileiros, australianos, bolivianos, colombianos e, claro, norte-americanos, o tenista de Almeirim tem sido opção quer para os encontros de singulares quer de pares.

Até ao momento, e com pouco mais de um mês de trabalho, José Miguel Rodrigues tem um registo de 3-0 em singulares e 3-2 em pares.

Esta é a primeira vez que um atleta da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim ingressa numa equipa universitária norte-americana, que já produziu inúmeros atletas de sucesso a nível mundial, incluindo o melhor português da atualidade, Nuno Borges (48º ATP).

Para o Ténis Almeirim este desafio “é um motivo de orgulho, continuando o atleta a representar o clube almeirinense”.

No jantar de Natal de 2025, a Secção de Ténis fez uma pequena homenagem ao José Miguel Rodrigues pelos resultados alcançados até agora com a camisola do Ténis Almeirim e pelo desafio que agora abraçou.

