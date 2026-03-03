Herman José, Dillaz e Calema nas Festas de S. José em Santarém

Imprimir

As Festas de São José decorrem entre 18 e 22 de março, em Santarém, com um cartaz musical de grande dimensão e um programa que combina cultura, tradição e identidade local. O destaque musical inclui nomes como Herman José, Dillaz e Calema, num conjunto de iniciativas que reforçam a aposta na dinamização cultural do território.

O arranque musical acontece a 14 de março com o concerto comemorativo do 80.º aniversário da Orquestra Típica Scalabitana, no Convento de São Francisco, às 21h30. O espetáculo celebra oito décadas de atividade dedicada à preservação e promoção da música e da identidade ribatejana.

O palco principal do recinto será o centro da programação noturna. No dia 19, feriado municipal, sobe ao palco Herman José, figura de referência do humor e da música em Portugal, para um espetáculo marcado pela interação com o público. No dia 20, atua Dillaz, com um concerto agendado para as 22h30.

O ponto alto do evento está reservado para o dia 21 de março, com o concerto dos Calema, dupla luso-santomense que encerra a noite com um espetáculo que inclui fogo de artifício, criando um momento de destaque na edição deste ano.

A programação musical inclui ainda a atuação da Tuna da Universidade da Terceira Idade de Santarém e a Noite de Tunas do Instituto Politécnico de Santarém, assim como o espetáculo da Banda da Bica (APPACDM-Santarém) e apresentações do Conservatório de Música de Santarém, com destaque para os acordeonistas e para o concerto “Canções de Resistência: A Música e a Palavra nas Revoluções”.

A programação inclui ainda atuações de vários DJ’s, nomeadamente DJ Mete Cá Sets, DJ Álvaro Soares, DJ Joca e DJ Fábio Machado, que asseguram a animação e a diversidade musical ao longo das festividades.

Para além da componente musical, as festas mantêm vivas as tradições locais com largadas de toiros, corrida de toiros, encontros de escolas de toureio, atividades equestres e gala equestre. Integram ainda o programa a procissão em honra de São José, a sessão evocativa da tomada de Santarém aos Mouros, desfiles etnográficos com ranchos folclóricos, exposições, visitas guiadas e iniciativas institucionais e culturais.