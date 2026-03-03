Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Herman José, Dillaz e Calema nas Festas de S. José em Santarém
Região

Herman José, Dillaz e Calema nas Festas de S. José em Santarém

Por: Inês Ribeiro 03 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

As Festas de São José decorrem entre 18 e 22 de março, em Santarém, com um cartaz musical de grande dimensão e um programa que combina cultura, tradição e identidade local. O destaque musical inclui nomes como Herman José, Dillaz e Calema, num conjunto de iniciativas que reforçam a aposta na dinamização cultural do território.

O arranque musical acontece a 14 de março com o concerto comemorativo do 80.º aniversário da Orquestra Típica Scalabitana, no Convento de São Francisco, às 21h30. O espetáculo celebra oito décadas de atividade dedicada à preservação e promoção da música e da identidade ribatejana.

O palco principal do recinto será o centro da programação noturna. No dia 19, feriado municipal, sobe ao palco Herman José, figura de referência do humor e da música em Portugal, para um espetáculo marcado pela interação com o público. No dia 20, atua Dillaz, com um concerto agendado para as 22h30.

O ponto alto do evento está reservado para o dia 21 de março, com o concerto dos Calema, dupla luso-santomense que encerra a noite com um espetáculo que inclui fogo de artifício, criando um momento de destaque na edição deste ano.

A programação musical inclui ainda a atuação da Tuna da Universidade da Terceira Idade de Santarém e a Noite de Tunas do Instituto Politécnico de Santarém, assim como o espetáculo da Banda da Bica (APPACDM-Santarém) e apresentações do Conservatório de Música de Santarém, com destaque para os acordeonistas e para o concerto “Canções de Resistência: A Música e a Palavra nas Revoluções”.

A programação inclui ainda atuações de vários DJ’s, nomeadamente DJ Mete Cá Sets, DJ Álvaro Soares, DJ Joca e DJ Fábio Machado, que asseguram a animação e a diversidade musical ao longo das festividades.

Para além da componente musical, as festas mantêm vivas as tradições locais com largadas de toiros, corrida de toiros, encontros de escolas de toureio, atividades equestres e gala equestre. Integram ainda o programa a procissão em honra de São José, a sessão evocativa da tomada de Santarém aos Mouros, desfiles etnográficos com ranchos folclóricos, exposições, visitas guiadas e iniciativas institucionais e culturais.

Etiquetas Relacionadas:
festas de s. josesantarém

Notícias relacionadas

Política

Parlamento dos Jovens arranca com deputada de Almeirim

BY-Inês Ribeiro 23 de Fevereiro, 2026
Região

Rastreios gratuitos de cancro da pele e oral em Santarém

BY-Daniel Cepa 20 de Fevereiro, 2026
Região

Ordem dos Engenheiros e Município de Santarém firmam protocolo de colaboração

BY-Inês Ribeiro 13 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Tapada já não está isolada. Reaberto acesso à ponte D. Luís

BY-Redação 12 de Fevereiro, 2026
Região

Santarém adia eleições em dois locais

BY-Redação 6 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Ponte Salgueiro Maia reabre ao trânsito

BY-Daniel Cepa 5 de Fevereiro, 2026