Cristina Branco vence Prémio José Afonso 2026 com o álbum “Mulheres de Abril”

Imprimir

O álbum “Mulheres de Abril”, de Cristina Branco, é o vencedor da 38.ª edição do Prémio José Afonso, atribuído pela Câmara Municipal da Amadora. O trabalho discográfico, editado em novembro de 2025, foi distinguido por unanimidade pelo júri da edição de 2026.

Na decisão final estiveram dois álbuns: “Mulheres de Abril”, de Cristina Branco, e O Rapaz da Montanha, de Rodrigo Leão. O júri acabou por atribuir o galardão ao trabalho da cantora portuguesa, destacando a forma como recria temas de José Afonso.

De acordo com a deliberação, a interpretação de Cristina Branco constitui “uma homenagem ímpar”, que respeita os originais ao mesmo tempo que lhes acrescenta “uma camada de originalidade e frescura”, trazendo a obra de José Afonso para a atualidade. O júri sublinhou ainda que, quase 40 anos após a morte do cantor e compositor, a sua música continua a inspirar novas gerações de artistas.

O júri do prémio foi constituído por Sérgio Azevedo, presidente do júri em representação da autarquia da Amadora, Pedro Teixeira da Silva, em representação do Teatro Nacional de São Carlos, e Emmy Curl, vencedora da edição de 2025. A data da cerimónia de entrega do galardão será anunciada em breve.

Criado em 1988 pela Câmara Municipal da Amadora, o Prémio José Afonso tem como objetivo homenagear a memória de José Afonso e incentivar a criação musical de raiz portuguesa. O prémio distingue anualmente um álbum inédito editado no ano anterior e cujo conteúdo tenha ligação à cultura e à história de Portugal. O vencedor recebe um prémio monetário de cinco mil euros.

Cristina Branco vai apresentar o “Mulheres de Abril” no dia 10 de abril, no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim, em Almeirim.