USF Marquesa de Alorna assinala primeiro ano de funcionamento em Almeirim

Por: Daniel Cepa 05 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

A USF Marquesa de Alorna celebrou no dia 1 de março o primeiro ano de funcionamento, assinalando doze meses de atividade dedicados à prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Almeirim.

Criada no âmbito da Unidade Local de Saúde da Lezíria, a unidade tornou-se a 17.ª Unidade de Saúde Familiar desta estrutura, reforçando a resposta dos cuidados de saúde primários no território.

Ao longo deste primeiro ano, a equipa da unidade tem desenvolvido trabalho em várias áreas fundamentais, incluindo promoção da saúde, prevenção da doença, acompanhamento de doentes crónicos, saúde infantil e juvenil, saúde materna e planeamento familiar.

Desde a sua criação, a USF Marquesa de Alorna tem assumido como objetivo prestar cuidados de saúde de proximidade, humanizados e centrados na pessoa, contribuindo para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde e para reforçar a qualidade da resposta assistencial no concelho.

O primeiro aniversário da unidade representa, segundo a instituição, um marco que reflete o empenho diário dos profissionais e a confiança dos utentes, reafirmando o compromisso da equipa em continuar a crescer e a responder às necessidades da comunidade.

