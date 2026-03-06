Ana Tomaz estreia-se na seleção sub23

Imprimir

Portugal venceu por 1-0 a Chéquia, esta quinta-feira, em jogo de preparação, no Estádio do Bonfim. Foi o segundo jogo neste estágio das sub-23 lusas, bem diferente daquele que realizou com a Itália (1-3).



Este jogo marcou a estreia da jogadora do concelho Ana Tomaz. A atleta do Sporting entrou aos 69 minutos para o lugar de Maria Alagoa.

O domínio das sub-23 portuguesas foi absoluto e poderiam ter alcançado a vitória por números mais robustos. Faltou melhor definição no remate tal foi o número de oportunidades criadas que justificava um triunfo mais tranquilo e dilatado.