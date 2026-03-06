Serviço de Cirurgia Vascular da ULS Lezíria promove ação de sensibilização sobre insuficiência venosa e arterial

Imprimir

O Serviço de Cirurgia Vascular da ULS Lezíria, promoveu ontem, dia 4 de março, uma ação de sensibilização dedicada à patologia vascular periférica, com particular enfoque na insuficiência venosa e arterial.

A iniciativa decorreu na entrada do Hospital Distrital de Santarém (HDS) e foi dinamizada pela equipa de enfermagem da consulta de Cirurgia Vascular.

A ação teve como objetivo informar e sensibilizar utentes e profissionais de saúde para uma patologia crónica, muitas vezes silenciosa, mas que pode ter um impacto significativo na qualidade de vida dos doentes e dos seus cuidadores.

Através de expositores informativos e da demonstração de materiais utilizados na prevenção e tratamento destas patologias, a equipa de enfermagem procurou esclarecer dúvidas e reforçar a importância da prevenção.

Durante a iniciativa, foram também partilhadas recomendações práticas para a adoção de estilos de vida saudáveis e para a redução dos fatores de risco associados às doenças vasculares, como a prática regular de exercício físico, o controlo do peso e a importância de evitar longos períodos na mesma posição.

A insuficiência venosa resulta, na maioria dos casos, da incompetência das válvulas das veias, enquanto a insuficiência arterial se caracteriza pela obstrução de uma artéria, provocando diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos. Ambas as condições podem originar complicações significativas se não forem devidamente acompanhadas e controladas.