Chamusca atribui 80 bolsas a estudantes do ensino superior

O município da Chamusca vai atribuir, no ano letivo 2025/2026, 74 bolsas de estudo e seis bolsas de mérito a alunos do concelho que frequentam o ensino superior, num investimento global superior a 41 mil euros.

A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara realizada a 18 de fevereiro, refletindo o consenso político em torno da educação como uma das prioridades estratégicas do concelho.

Cada bolsa de estudo terá o valor de 500 euros, enquanto as bolsas de mérito serão de 697 euros, correspondendo ao valor da propina máxima anual. Num contexto em que a frequência do ensino superior continua a representar custos elevados para muitas famílias, este apoio pretende aliviar parte do esforço financeiro associado à formação académica.

No que respeita às bolsas de mérito, foram atribuídas três novas bolsas aos melhores alunos do ensino secundário do Agrupamento de Escolas da Chamusca que ingressaram no ensino superior público, sendo também renovadas outras três bolsas a estudantes já apoiados em anos letivos anteriores. A medida procura, assim, incentivar o acesso ao ensino superior e valorizar o mérito académico.

Mais do que um apoio pontual, a autarquia considera que esta decisão representa uma aposta estruturada na qualificação dos jovens do concelho. Num território que enfrenta desafios relacionados com a fixação de população e a coesão territorial, investir na formação superior é visto como uma forma de reforçar o capital humano, promover a inovação e criar condições para o desenvolvimento futuro.

Ao apoiar os estudantes que prosseguem estudos, o município pretende também fortalecer a ligação dos jovens à sua comunidade de origem, contribuindo para criar igualdade de oportunidades e perspetivas de futuro no território.