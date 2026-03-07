Dona Alzira lança sétimo single “Conselhos da Avó”

Imprimir

A banda scalabitana Dona Alzira está de volta com um novo tema. “Conselhos da Avó” é o mais recente single do grupo e transforma ensinamentos do dia-a-dia em património afetivo, numa narrativa sensível que liga passado e presente através de uma linguagem próxima e profundamente humana.

A canção conduz o ouvinte por um registo intimista e evocativo, marcado pela memória, pela ausência e pela força dos laços familiares. Através de imagens simples do quotidiano, “Conselhos da Avó” constrói um retrato delicado da relação entre avó e neto, onde a saudade se transforma numa forma de celebração. O resultado é um retrato geracional sincero e tocante, que reforça a identidade do conjunto scalabitano e sublinha o valor intemporal da família.

O tema tem composição de João Feneja e letra de Diogo Mendes, João Feneja e Manuel Madeiras. A produção ficou a cargo da Neca Records, com mistura e masterização de Isaac Pimenta.

“Conselhos da Avó” é o penúltimo single do álbum de estreia “Roma”, cujo lançamento está previsto para antes do verão.

O novo tema já se encontra disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Music e YouTube, onde também pode ser visto o videoclipe oficial.

Nascida de uma epifania criativa, Dona Alzira junta três amigos — Diogo, João e Manuel — que transformaram um sotaque perdido entre Santarém e Moura numa harmonia tão singular quanto portuguesa. O projeto celebra a língua e a cultura nacionais através de canções que procuram deixar o ouvido atento e o coração quente.