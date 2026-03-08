Vencedores do Festival da Canção 2026 vão atuar nas Festas da Cidade de Almeirim

Imprimir

O grupo Os Bandidos do Cante, vencedor do Festival da Canção 2026, é uma das presenças confirmadas nas Festas da Cidade de Almeirim.

A atuação integra o programa das festas que decorrem entre 20 e 28 de junho, prometendo trazer à cidade um momento especial dedicado ao cante alentejano, uma das expressões mais marcantes da música tradicional portuguesa. Para além dos momentos musicais, as Festas da Cidade de Almeirim contam com tasquinhas, artesanato, atividades tauromáquicas, entre outras atividades.

A canção “Rosa”, interpretada pelos Bandidos do Cante, venceu este sábado, dia 7 de março, o Festival da Canção 2026, numa final que reuniu os dez finalistas escolhidos nas duas semifinais do concurso. A decisão resultou da combinação entre o voto do público e o voto do júri, cada um com um peso de 50% na classificação final.

O grupo de Beja é formado por Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana, transporta consigo a essência do Cante Alentejano, classificado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da Humanidade 2014, renovado por uma sonoridade pop e contemporânea.