ULS Lezíria inicia projeto de reabilitação cognitiva junto da comunidade

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) iniciou um programa de reabilitação cognitiva na comunidade, com uma sessão simbólica realizada na segunda-feira, dia 9 de março, no Espaço Trocas, no edifício São Domingos, em Santarém.

A iniciativa integra a atividade das Equipas Comunitárias de Saúde Mental do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Lezíria e pretende aproximar os cuidados de saúde mental da população, levando as intervenções para fora do ambiente hospitalar.

O programa utiliza o sistema Rehacom, uma ferramenta de treino cognitivo aplicada no âmbito do projeto OficINa.com – Oficina de Reabilitação Cognitiva, desenvolvido pela associação r.INseRIR. A plataforma permite realizar exercícios personalizados, ajustados às dificuldades e aos objetivos de cada utente, com o objetivo de melhorar capacidades cognitivas e a funcionalidade no dia a dia.

Segundo Carla Ferreira, enfermeira gestora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da ULS Lezíria, o início desta resposta na comunidade está associado ao reforço das equipas. “Alargámos a nossa equipa comunitária e temos agora duas equipas de saúde mental a trabalhar diretamente na comunidade”, explicou.

A responsável destacou também que a realização destas sessões em espaços comunitários pode facilitar a adesão dos utentes. De acordo com Carla Ferreira, algumas pessoas apresentam resistência em deslocar-se ao hospital, pelo que a realização das atividades num espaço próximo da comunidade pode fazer diferença na participação.

A sessão contou com a presença de representantes de várias entidades locais. Alfredo Amante, presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, sublinhou a importância de apoiar iniciativas na área da saúde mental, referindo que a freguesia estará sempre disponível para colaborar e disponibilizar espaços para projetos que beneficiem a população.

Também presente, Vânia Horta, diretora do Departamento de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Santarém, destacou a importância da cooperação entre instituições para reforçar respostas de proximidade e promover o bem-estar da comunidade.

Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, considerou que esta iniciativa representa um passo importante na descentralização dos cuidados de saúde mental e no combate ao estigma associado à doença mental. O responsável referiu ainda que o reforço das Equipas Comunitárias de Saúde Mental foi possível com o apoio do Programa de Apoio à Diferenciação das Equipas Comunitárias de Saúde Mental (PADEC).