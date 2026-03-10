ULS Lezíria prepara simulacro de emergência no Hospital de Santarém

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) está a preparar um exercício de simulacro de emergência que irá decorrer no próximo dia 30 de abril, no Serviço de Urgência Geral do Hospital Distrital de Santarém (HDS).

A iniciativa foi discutida numa reunião preparatória realizada no dia 6 de março, no auditório do hospital, que reuniu responsáveis da unidade de saúde e representantes de várias entidades ligadas à proteção e socorro.

A sessão foi conduzida por Nuno Teixeira, delegado de segurança da ULS Lezíria, e por Filipe Almeirante, coordenador municipal de Proteção Civil de Santarém. O encontro contou também com a presença do Conselho de Administração da instituição, do vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Emanuel Campos, e do comandante sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Hélder Silva.

Durante a reunião estiveram presentes responsáveis de diferentes serviços hospitalares, nomeadamente do Serviço de Urgência, do Serviço de Instalações e Equipamentos e do Serviço Hoteleiro. Participaram ainda representantes da Polícia de Segurança Pública (PSP), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Cruz Vermelha Portuguesa, da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e dos Bombeiros Sapadores de Santarém, bem como elementos da Comissão de Catástrofe e Emergência da ULS Lezíria.

O encontro permitiu definir prioridades, esclarecer procedimentos e reforçar a articulação entre as várias entidades envolvidas, num trabalho considerado essencial para garantir uma resposta eficaz em situações de emergência.

Em comunicado ao Jornal O Almeirinense, a ULS Lezíria esclarece que antes da realização do exercício está prevista uma nova reunião preparatória, que deverá envolver um número mais alargado de participantes, com o objetivo de aprofundar os aspetos operacionais e assegurar a coordenação das equipas que irão participar no simulacro.