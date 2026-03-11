GNR detém mulher que fugiu da prisão domiciliária

Imprimir

Uma mulher de 45 anos foi detida, na terça-feira, dia 10 de março, no concelho de Santarém, por se encontrar em fuga desde 2023 após ter abandonado a prisão domiciliária. A detenção foi efetuada por militares do posto territorial da GNR de Santarém, no âmbito de diligências de investigação.

De acordo com o Comando Territorial de Santarém, sobre a suspeita pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão, após ter quebrado o dispositivo de vigilância eletrónica a que estava sujeita. A mulher foi localizada pelas autoridades e posteriormente conduzida ao Estabelecimento Prisional de Tires.

Durante a mesma operação, a GNR deu ainda cumprimento a um outro mandado de detenção, desta vez dirigido a um homem de 47 anos. O indivíduo foi detido para cumprimento de pena de prisão efetiva e encaminhado para o Estabelecimento Prisional das Caldas da Rainha.

A operação decorreu no concelho de Santarém e integrou ações de investigação destinadas à localização de pessoas procuradas pela justiça.

A GNR confirmou que ambas as detenções resultaram da execução de mandados emitidos pelas autoridades judiciais competentes.